Sujeto ha recibido 12 multas por violar medidas de bioseguridad en Bogotá

En la localidad de Kennedy en Bogotá se conoció el caso de un sujeto que ha sido multado en doce ocasiones por haber violado las medidas de bioseguridad implementadas a causa de la pandemia por COVID-19.

La comunidad se encuentra indignada con este caso, ya que el hombre no solo está en una de las localidades con más contagios de Bogotá, sino que, según afirmó el sujeto, no le importa si le siguen poniendo comparendos.

De acuerdo con las autoridades, el sujeto no solo ha recibido multas por no respetar las medidas de bioseguridad, sino que además ha violado en reiteradas ocasiones el Código Nacional de Policía, por lo que debe más de 12 millones de pesos.

No usar tapabocas, orinar en plena vía pública y estar borracho en la calle son algunas de las acciones por las que el sujeto ha recibido los doce comparendos. Sin embargo, el implicado afirmó que no está dispuesto a cambiar su conducta, ya que no tiene dinero para pagar todas esas multas, por lo que ya le da igual recibirlas.