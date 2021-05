Marvel pega tremenda trolleada a fans de Spiderman con tráiler de ‘No Way Home’

La cuenta oficial de Twitter encargada de Spider-Man: No Way Home ha pasado una “mala jugada” (o depende cómo se le vea) al pedido de los fanáticos del arácnido cuando imploran el tráiler de la película.

Pantalleros

Y para dar gusto a los fanáticos de Spider-Man: No Way Home en Twitter, pues han revelado el tráiler, literal, el tráiler de la película, a un tuit que decía “Finalmente tenemos el tráiler de Spider-Man No Way Home que hemos estado esperando tanto tiempo”.

Finally we got the Spider-Man no way home trailer been waiting so long to see this pic.twitter.com/USYmKLN3kn

— Spider-Man No way home news and countdown (@SpiderMan3news) May 15, 2021