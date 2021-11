Spider-Man: No Way Home presenta su póster oficial con todo y ‘Duende Verde’

Spider-Man: No Way Home ha revelado su primer póster oficial, reuniendo a los villanos que harán parte de esta nueva película.

Este primer vistazo de los personajes de la nueva Spider-Man es protagonizado en gran parte por los villanos que se reunirán em ‘No Way Home’, un nuevo adelanto que llega después del impactante tráiler que mostró el elenco que conforma la próxima llegada del arácnido de Marvel.

Una de las grandes sorpresas que dejó el tráiler revelado en agosto fue la presencia de Alfred Molina como el Doctor Octopus, así que mientras nacen nuevas dudas, Marvel Studios y Sony Pictures han revelado el nuevo póster de ‘Spider-Man: No Way Home’.

Una vez más Peter Parker se deberá enfrentar a una cantidad de villanos en una misma película, ya que en esta oportunidad se medirá por partida doble contra Octopus y el Duende Verde.

The Multiverse unleashed. #SpiderManNoWayHome is exclusively in movie theaters December 17. @SpiderManMovie pic.twitter.com/RFP2TuMkgT

— Sony Pictures (@SonyPictures) November 8, 2021