‘Spider-Man: No Way Home’: Marvel revela un nuevo póster con los villanos de la película

El próximo 16 de diciembre será estrenada una de las películas más esperadas del Universo Cinematográfico de Marvel: ‘Spider-Man: No Way Home’. Aunque todavía no se conoce si en realidad Tobey Maguire y Andrew Garfield aparecerán en la producción, un nuevo póster revelado recientemente despertó aún más la incertidumbre de los fans.

Mira también: «Adiós a la banda»: Netflix publica emotivo video para despedir a ‘La Casa de Papel’

En la imagen se alcanzan a ver a los personajes de Spider-Man, Dr. Strange, y MJ, junto con algunos de los villanos que aparecerán en la película como Duende Verde, Electro, Lagarto y los brazos de Dr. Octopus.

Al parecer, esta imagen hace referencia al denominado «multiverso«, el cual aparentemente se podrá ver en la tercera entrega del Spider-Man interpretado por Tom Holland.

Te puede interesar: Dwayne Johnson, ‘La Roca’, le regaló su camioneta a un fanático y todo quedó registrado en video

Cabe recordar que recientemente fue revelado el primer tráiler oficial del filme. Allí, el reconocido Dr. Octopus vio a Spider-Man sin máscara y no lo reconoció, lo que podría indicar que solo recuerda la versión del superhéroe arácnido de Tobey Maguire.