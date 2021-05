Pifia de fans que realizan cosplay de Space Jam generó miles de burlas en redes sociales

Se aproxima otro motivo para desempolvar la infancia; se trata de Space Jam: A New Legacy, la nueva versión del partido de básquetbol que disputaron los Looney Tunes, y del que salieron victoriosos gracias a la magia de Michael Jordan.

después de 25 años, los personas de los Looney Tunes necesitan de nuevo la ayuda de una estrella del baloncesto para su nueva película, por eso el elegido, en esta oportunidad, fue de LeBron James.

Esta nueva versión llegará a la plataforma de HBO Max el próximo 14 de julio, pero mientras esto pasa, los seguidores de Space Jam ya comienzan a mostrar su fanatismo a través de redes sociales, eso si, algunos quedaron en fuera de lugar con su muestra de afecto.

En esta oportunidad la cuenta de Twitter Out of Context México reveló una serie de fotografías donde un grupo de seguidores hicieron sus cosplayer de los personajes de los Looney Tunes, una tarea bastante difícil, por eso, digamos que, en este caso las cosas no salieron cual lo planeadas.

Speedy, Porky, Sam Bigotes, Lola Bunny y Bugs Bunny fueron algunos de los personas que quedaron en evidencia en las fotografías y de los que los usuarios se burlaron en redes sociales.

Es más, juzguen ustedes mismos: