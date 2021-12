Sin camino a cine: publicó el código QR de sus entradas a Spider-Man y lo robaron

En redes sociales sigue el furor por Spider-Man: No Way Home, son muchos los que alardean que ya pudieron ver la tercera película protagonizada por Tom Holland y Zendaya. Pero uno corrió con mala suerte por no percatarse de un grave error al presumir sus entradas.

Un sujeto publicó el código QR de las entradas para una función de Spider-Man, y pasó lo que podría pasar: otra persona tomó el código y usó sus boletos.

“Se pasaron de lanza, nunca pensé que alguien pudiera ser así. Me robaron el código QR de los boletos. En fin, la vida sigue y a esa gente le vaya bien y los necesitara más que yo. Otro día será”, se lee en una supuesta publicación hecha por la víctima.

Esta tercera película cuenta el desenlace de Spider-Man, quien en la película anterior quedó descubierta su verdadera identidad. Ahora busca al Doctor Strange para tratar de remediar esto y que todos olviden quien es, pero no todo sale como se espera.