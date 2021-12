Primeras reacciones sin spoilers de Spider-Man: No Way Home

Horas antes de que se estrene Spider-Man: No Way Home en todas las salas de cine del mundo, críticos y personalidades ya tuvieron la oportunidad de ver la premier de la película más esperada del trepa muros. Las opiniones de los críticos ya están aquí y a través de redes sociales se han pronunciado sobre la producción dirigida por Jon Watts.

«Spider-Man: No Way Home es la mejor película de Marvel de todos los tiempos. Rinde homenaje a la perfección al legado de Spider-Man y encuentra el equilibrio perfecto entre humor, acción, corazón y nostalgia. Los fanáticos del lanza redes perderán la cabeza cuando vean esto”, aseguró el periodista Scott Menzel a través de Twitter.

Spider-Man: No Way Home is the best Marvel movie of all time. #SpiderManNoWayHome perfectly pays tribute to the legacy of Spider-Man and finds that perfect balance of humor, action, heart, and nostalgia. Fans of the web-slinger will absolutely lose their minds when they see this. pic.twitter.com/mYZ7emhkY1 — Scott Menzel (@ScottDMenzel) December 14, 2021

Tessa Smith, crítica de cine, escribió: «Spider-Man: No Way Home no cumplió con mis expectativas, las superó. Esta película vale cada momento insoportable que tuvimos que esperar. Las imágenes, la música, el corazón, la historia, los villanos… Una creación épica. Lágrimas, escalofríos, felicidad».

Spider-Man: No Way Home didn’t meet my expectations, it EXCEEDED them. This movie is worth every excruciating moment we had to wait! The visuals, the score, the heart, the story, the villains…. talk about an EPIC creation. Tears, chills, happiness… #SpiderManNoWayHome pic.twitter.com/44FcO7IrtF — Tessa Smith – Mama’s Geeky (@MamasGeeky) December 14, 2021

“Es absolutamente increíble. No solo la mejor película de superhéroes del año, sino también la mejor película de Spider-Man de la historia que rinde homenaje a lo que ha sucedido antes”, escribió Umberto González, de The Wrap.

Believe the hype! #SpiderManNoWayHome is absolutely incredible. Not only the best superhero movie of the year, but hands down the best Spider-Man film ever that honors what has come before. — Umberto Gonzalez (@elmayimbe) December 14, 2021

En Colombia, Spider-Man: No Way Home se estrena este 15 de diciembre en salas de cine.