Shirley Ann Shepherd, la mujer que estuvo 57 años con Charlie Watts

Este martes 24 de agosto, el legendario baterista de The Rolling Stones, Charlie Watts, falleció a sus 80 años, según reveló su publicista, Bernard Doherty, quien también relató que el músico murió al lado de su familia, en especial de su esposa Shirley Ann Shepherd, con quien estuvo durante 57 años.

De acuerdo a varias entrevistas sobre la gran historia de amor entre Charlie (80) y Shirley (82), ambos se conocieron a comienzos de los 60’s, cuando Watts estudiaba dibujo justo antes de que se creara The Rolling Stones.

Desde allí, su amor fue tan fuerte que con tan solo cuatro años de novios decidieron casarse el 14 de octubre de 1964, y algunos años después, en el 68, tuvieron a Seraphina, su única hija quien actualmente es madre de Charlotte.

Esta relación es considerada como una de las más fuertes dentro de la historia de la música, ya que la pareja estuvo felizmente unida durante seis décadas. Sin embargo, no todo fue color de rosa para Charlie, ya que entre 1983 y 1986 se dejó afectar por el ‘mundo del rock n’ roll’ y comenzó a consumir heroína, anfetaminas y speed con alcohol.

Según las declaraciones del músico en ocasiones anteriores, fue el amor por su familia que lo llevó a recuperarse y dejar esa etapa de descontrol atrás. “Creo que fue una crisis de mediana edad. Lo único que sé es que me convertí en una persona completamente diferente en 1983 y salí de eso en 1986. Casi perdí a mi esposa y todo lo demás por mi comportamiento”, manifestó Watts años atrás.

Le puede interesar: El día que Charlie Watts le dio tremendo puño a Mick Jagger

A diferencia de sus compañeros de banda, el baterista siempre se destacó por su caracter familiar y tranquilo, ignorando las andanzas de los demás integrantes de los Stones y enfocándose en la lealtad hacia Shirley Ann.

“Es una mujer con mucho carácter y una gran compañera; cada vez que vuelvo cansado de una gira y me cuestiono si voy a seguir tocando o no, al poco tiempo, Shirley me pregunta: ‘¿Cuándo vuelves a trabajar?’”, expresó Watts, quien siempre se describió como todo lo contrario a “una estrella de rock”.