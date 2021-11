¿Serán igual de violentos? Youtuber recreará competencias de El Juego del Calamar

El Juego del Calamar se convirtió en la serie más vista de Netflix y conquistó a miles de fanáticos alrededor del mundo. Tanto ha sido el éxito, que un Youtuber planea recrear los juegos con una dinámica muy parecida a la de la serie.

Mire también: Juegos colombianos que hubieran sido un éxito en El juego del calamar

Jimmy Donaldson, más conocido como ‘Mr. Beast’, es un youtuber estadounidense que planea sacar una réplica de la serie y está construyendo un set gigante.

Al igual que en la serie, las competencias contarán con 456 jugadores, que fueron elegidos por TikTok y el ganador se llevará la módica suma de 456 mil dólares.

El youtuber contó la noticia con un video que compartió en sus redes sociales en el que muestra cómo se están construyendo las locaciones. Sin embargo, ‘Mr. Beast’, aclaró que los juegos no incluirán violencia y los participantes no morirán si pierden.

Recreating Squid Games is costing more then I thought it would but i’m in to deep to stop now lol pic.twitter.com/Z196lyz4Ig

— MrBeast (@MrBeast) November 7, 2021