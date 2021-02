Para San Valentín: zoológico permite que le ponga el nombre de su ex a una cucaracha

Ya se acerca el Día de San Valentín, y como buena costumbre, la división de opiniones de no se hace esperar en una fecha que algunos celebran y otros no le ven el motivo alguno de celebración.

Eso sí, aquellos que no celebran este día, en gran porcentaje, puede que sea por la ausencia de pareja, y eso no está mal, en caso de preferir estar solo. Y bueno, esas relaciones que se vieron afectadas por traición o diferencias que llevaron a una ruptura amorosa la cual no terminó muy bien. Digamos que si usted pertenece a ese grupo, entonces Día de San Valentín podría interesarle.

¿El motivo?

Pues resulta que ahora para poder recordar a esa persona como se lo merece, existe una terapia que podría ayudar a saciar el deseo de venganza, y por esa razón, para representar aquellos pensamientos, ofrecen las cucarachas.

Resulta que ahora en el Zoológico de San Antonio, Texas, desde el 2020 se promueve una iniciativa para aquellos que no celebran el Día de San Valentín por tener amargos recueros puedan celebrar el llamado Cry Me a Cockroach, y con eso poder pone el nombre de un ex a una de las cucarachas.

Para aquellos que se muestren interesados en esta dinámica, podrán bautizar una cucaracha con el nombre de su expareja al alcance de cinco dólares, un precio cómodo para dejar el amargo recuerdo en uno de los insectos.