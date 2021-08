VIDEO: ciudadanos salvan a un sujeto en silla de ruedas que cayó a las vías del tren

En redes sociales se viralizó el video de un angustioso episodio que tuvo lugar en una estación del metro de Nueva York, Estados Unidos, donde un sujeto en silla de ruedas cayó directo a las vías del tren, según relató el medio New York Post.

En la grabación difundida por la cuenta de Twitter @SubwayCreatures, se ve el momento en el que el implicado queda atascado en la vía del metro y no es capaz de salir por sí solo, por lo que un ciudadano decide actuar rápidamente y se lanza al lugar para cargar al sujeto, quien con ayuda de otras personas es sacado exitosamente de allí.

Segundos después del incidente llegó el metro, por lo que el episodio pudo haber terminado en un trágico accidente de no haber sido por la rápida reacción de los visitantes de la estación.

De acuerdo al mismo portal, la Policía confirmó que el sujeto en silla de ruedas fue llevado al hospital y actualmente se encuentra fuera de peligro.

This afternoon in Union Square a man in a wheelchair somehow ended up on the subway tracks. Luckily, a Good Samaritan jumped down and rescued the man about 10s before the train came into the station. Huge shoutout to whoever the guy is who jumped down to help! #subwaycreatures pic.twitter.com/Uhx2drg2NH

— Rick (@SubwayCreatures) August 4, 2021