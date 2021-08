Millie Taplin, la adolescente que quedó paralizada por una sustancia que pusieron en su trago

El caso de Millie Taplin, una joven de 18 años, ha despertado la indignación mundial después de conocer el estado en el que quedó tras consumir un trago al cual le echaron una sustancia que le generó una parálisis corporal.

La joven salió con sus amigos para disfrutar de una noche de fiesta en un bar del Reino Unido, donde iba con ánimos de celebrar sus cumpleaños, por esta razón le recibió un trago de bodka a un sujeto que le brindó por tal celebración, bebida que resultó tener una sustancia “para paralizarla y otra para dejarla inconsciente”, como señalaron los médicos que atendieron el caso.

Después de beber lo que creyó era una mezcla de bodka y limonada, empezó a sentir las reacciones de su cuerpo, como dificultad para caminar y pérdida de fluidez para hablar, generándole un malestar que la llevó directo al hospital.

A través de redes sociales, Claire Taplin, madre de la adolescente, difundió el caso de su hija para crear conciencia sobre lo peligroso que puede resultar recibir bebidas a un desconocido: “Si eso salva a una niña, solo una, entonces vale la pena compartirlo”.

A mum is warning parents and nightclub goers after her daughter was allegedly “spiked” in a Southend venue, causing her to be rushed to hospital in this shocking state.

18-year-old Millie Taplin was enjoying her first night out in Southend since turning

Cc @YourSouthend pic.twitter.com/xnaCaz3jey

— London & UK Crime (@CrimeLdn) August 2, 2021