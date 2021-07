“Salí con Millos y quedé con ganas de otra copa”: Fortaleza trollea equipos del FPC en Twitter

Una nueva tendencia se ha vuelto tema de conversación en Twitter, poniendo a flote la imaginación de los usuarios en aquella red social.

El nuevo “Salí con”, la frase con la que los usuarios comienzan a contar una corta historia en un tuit contando experiencias amorosas de su vida con el ánimo de combinar las profesiones de sus supuestas exparejas.

“Salí con un músico y no me hizo ni un fa.”, “Salí con un salsero y me dejó triste y vacía.” y “Salí con un geólogo y me sacó la piedra” son algunos de los ejemplos que se pueden leer sobre esta nueva tendencia.

Por su parte la cuenta de Twitter del Fortaleza F.C., también entró en el juego, haciendo referencia a los equipos de la Liga BetPlay, sacándole los “trapitos al sol” con jocosos tuits que causaron burlas entre los mismos hinchas de los equipos.

Salí con millos a tomar vino y quede con ganas de otra copa. — Fortaleza CEIF (@FortalezaCEIF) July 1, 2021

Salí con el Juyu a celebrar pero no me dijo qué. — Fortaleza CEIF (@FortalezaCEIF) July 1, 2021

Salí con medallo y solo risas. — Fortaleza CEIF (@FortalezaCEIF) July 1, 2021

Salí con un chicó pero el plan A se dañó, nos tocó plan B. — Fortaleza CEIF (@FortalezaCEIF) July 1, 2021

Salí con santafecito y en el cine las sillas estaban vacías. — Fortaleza CEIF (@FortalezaCEIF) July 1, 2021