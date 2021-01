Sacan a Bruce Willis de una tienda por negarse a utilizar tapabocas

Bruce Willis protagonizó un escándalo en los últimos días luego de ser expulsado de una farmacia en Los Ángeles, Estados Unidos, por negarse a utilizar tapabocas dentro de un establecimiento.

Según reveló Page Six, los clientes se molestaron al ver que el actor no estaba cubriendo su nariz y boca, pese a llevar un “pañuelo en el cuello que podría haberse subido fácilmente”.

En redes sociales circularon algunas fotografías de Willis saliendo de la tienda, sin haber podido realizar su compra, después de que uno de los empleados le pidió que dejara el lugar si no iba a cumplir con las normas.

Tras las duras críticas que recibió por su comportamiento, el también productor estadounidense pidió disculpas públicamente. “Fue un error de juicio”, manifestó a la revista People y agregó: “Manténganse seguros todos y sigamos llevando tapabocas”.

Bruce Willis was asked to leave pharmacy for ‘refusing’ to wear a mask so he left without making a purchase. Willis is no superhero and could Die Hard if he gets COVID. pic.twitter.com/iYZXh7YcqQ

— Nita Cosby (@5_2blue) January 12, 2021