“Eres el mejor”: Ronnie Wood lamentó la muerte de Charlie Watts con emotiva foto

Charlie Watts falleció este 24 de agosto, entre sus compañeros de agrupación, solo faltaba Ronnie Wood por lamentar el deceso del baterista.

Horas después del pronunciamiento de Mick Jagger y Keith Richards, Ronnie Wood publicó a través de sus redes sociales una fotografía con Charlie Watts, pero al contrario que sus dos compañeros, Ronnie acompañó el recuerdo con algunas palabras:

“Te amo mi compañero Géminis ~ Te extrañaré mucho ~ eres el mejor”, escribió el músico, donde recordó a Watts en una fotografía donde juntos posaron muy sonrientes para la cámara.

I love you my fellow Gemini ~ I will dearly miss you ~ you are the best🙏❤️☀️ pic.twitter.com/aMYTGWikxB

— Ronnie Wood (@ronniewood) August 25, 2021