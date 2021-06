Rise Against estrena ‘Talking To Ourselves’, su nueva canción

Como último adelanto de su álbum, ‘Nowhere Generation’, que saldrá a la luz el próximo 4 de junio, Rise Against reveló su nueva canción ‘Talking To Ourselves’, la cual fue lanzada con un video en el que diferentes pantallas de televisores se convirtieron en el escenario ideal para la banda.

Esta canción, que hace parte del disco dirigido por Brian Roettinger y producido por el baterista de Descendents, Bill Stevenson, habla sobre querer ser escuchado y preguntarse si en realidad alguien está prestando atención a los demás o al mundo en general.

“Nunca pensé en nuestras canciones como ‘valientes’ o ‘atrevidas’ (…) las considero simplemente como sentido común. Cuando sientes que nadie te está escuchando, tiendes a hablar más alto, y cuando sientes que nadie te nota, comienzas a hacer cosas para llamar su atención. De eso se trata esta canción”, manifestó el cantante de la banda, Tim McIlrath, en declaraciones a la prensa.

Acá está la nueva canción de Rise Against, ‘Talking To Ourselves’: