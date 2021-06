Guns N’ Roses anuncia su regreso a los escenarios con las fechas de su próxima gira

La reconocida agrupación Guns N’ Roses sorprendió a sus fanáticos al anunciar su regreso a los escenarios con las fechas oficiales de su siguiente tour que se llevará a cabo en Estados Unidos y comenzará el próximo 31 de julio.

“¡Guners, ¡Estamos de vuelta! ¡Se acerca la gira 2021, nuevas fechas e invitado especial Mammoth WVH! La preventa de Nightrain Fan Club comienza hoy, a la venta pública este viernes”, manifestó la agrupación a través de su cuenta de Twitter.

Como mencionaron los intérpretes de ‘Welcome to the Jungle’, Mammoth WVH, la banda de Wolfgang Van Halen, el hijo del legendario guitarrista e ícono del rock, Eddie Van Halen, será la telonera durante la gira que dará inicio en el Hershey Park Stadium en Hershey, Pensilvania.

Cabe recordar que dicho tour, denominado ‘Nightrain Fan Club’, estaba programado para relizarse en 2020; sin embargo, debido a la pandemia de la COVID-19, la agrupación liderada por Axl Rose y Slash se vio en la obligación de posponerla.

