Rage Against The Machine estrena ‘Killing In Thy Name’, su nuevo documental

Rage Against The Machine sorprendió a sus fanáticos con un corto documental llamado ‘Killing In Thy Name’, en el que se analiza la problemática racial de Estados Unidos a través de la historia de un maestro, quien se encuentra educando a unos niños sobre la historia de la opresión en dicho país.

“Nuestro objetivo es que esta pieza sea una salida de incendios de la ficción conocida como blancura, y una primavera para el descubrimiento. Recuerde, los niños siempre están mirando”, afirmó la banda en el cortometraje.

La producción fue realizada en conjunto con el colectivo ‘The Ummah Chroma’; y, como era de esperarse por su título, ‘Killing In The Name’, la reconocida canción de Rage Against the Machine, suena en diferentes ocasiones durante el documental.

“Mi mamá es una mujer blanca con una voz radical (…) Durante tres décadas fue una maestra progresista en una escuela secundaria conservadora que inspiró a los estudiantes a desafiar el sistema; en sus acciones y palabras siempre ha enseñado que el racismo nunca debe ser ignorado y siempre debe ser confrontado”, afirmó Tom Morello, integrante de la agrupación.

Algo que llamó mucho la atención de los seguidores de la banda fue la portada del cortometraje, donde aparece la fotografía de un hombre parado junto a millones de cráneos de bisontes que fueron masacrados durante la independencia de los americanos.

Acá está el documental: