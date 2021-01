Serj Tankian ya tiene el tráiler de su documental, ‘Truth To Power’

Después de los lanzamientos que tuvo System Of A Down en el 2020, las buenas noticias de parte de sus integrantes siguen llegando, esta vez gracias a Serj Tankian, quien está estrenando tráiler de su documental.

‘Truth To Power’, como es el nombre del documental de Tankian, se centrará en la perspectiva en la que el músico abordó la revolución de Armenia en el 2018.

“La música y el mensaje de nuestra cinta podrá tocar ahora los corazones y mentes de nuestras audiencias alrededor del mundo, inspirándonos a todos a hablar y traer la verdad al poder”, aseguró Garin Hovannisian, director del documental.

En las imágenes no solo se ve al vocalista, sino también a los integrantes de System Of A Down, además de Tom Morello, además de Rage Against The Machine.