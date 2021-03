Queen ya tiene videojuego y aquí tenemos el primer tráiler para saber de qué se trata

Quizá los planes de Queen al querer celebrar sus 50 años de historia eran otros, pero bien, llegamos a la era del coronavirus y las cosas cambiaron un poco.

Eso sí, los fanáticos de Queen se mantienen para celebrar las cinco décadas de historia de la agrupación, así que anunciaron una manera divertida de lucir su aniversario: con un videojuego.

La banda formada por Freddie Mercury, Brian May, Roger Taylor y John Deacon llega a su aniversario número 50, una fecha que no se puede dejar pasar, teniendo en cuenta que se está hablando de una de las bandas más importantes de la historia del rock.

Según la información suministrada por Billboard, la agrupación ahora saltará al mundo de los videojuegos bajo un título llamado Queen: Rock Tour, y el cual permitirá a sus fanáticos tocar himnos como “Bohemian Rhapsody”, “We Will Rock You”, “Radio Ga Ga”, “I Want to Break Free” y “We Are The Champions”.

El formato de este nuevo lanzamiento será similar al de juegos como Rock Band y Guitar Hero. Además las locaciones de los conciertos incluye escenarios como Londres, Tokio, Houston, Buenos Aires y Río de Janeiro, donde Freddie Mercury llegó junto a Queen.

Con su descarga, solo tendrá acceso a tres canciones en su versión free, de esta manera, quienes deseen descargar todas las canciones disponibles, deberán pagar 2.99 dólares.

Y aquí es cuando decimos EEEEEOOOOOO, el primer tráiler: