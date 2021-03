Filtran de video de profesores “cuchillas” rajando de sus alumnos en examen virtual

Un grupo de profesoras se hizo viral en Argentina y no precisamente por compartir su sabiduría, sino por una grabación en la que estaban opinando de sus alumnos, a quienes según la conversación, no tenían mucho aprecio por ellos.

En la era de la virtualidad, algunos han pasado percances por la tecnología, y son quienes por error dejan la cámara o el micrófono activo en la videollamada, por eso, en esta oportunidad, el video de las docentes lejos de causar gracia por ser un error, levantó polémica por las acusaciones que lanzaron contra sus alumnos.

Las docentes de la Facultad de Arquitectura Urbanismo y Diseño de la Universidad de Mendoza se reunieron a través de una videollamada para calificar a sus estudiantes, conversación que abrió las puertas para saber sus opiniones sobre cada uno de los alumnos.

Al parecer, y según revela el video, a los estudiantes no los soportaban, pues una de las profesoras propuso “Pongámosles un 6 para que no las escuchemos nunca más. Yo no la puedo ver”.

De otra opinaron “Aparte tiene un tono, la piba, muy segura de sí misma que te jode”. El video generó polémica en redes sociales por el método de calificar a sus estudiantes, una manera particular de opinar sobre la personalidad de los alumnos.