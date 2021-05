Demandó a sus jefes por no invitarla a comer pizza y recibirá millonaria indemnización

Tal parece que en una de las oficinas de Ford ubicada en Inglaterra el ambiente laboral no es muy bueno, y eso que lo diga Malgorzata Lewicka, la recepcionista que decidió demandar a sus jefes por no invitarla a comer pizza.

Según apunta The Sun, Malgorzata se fue hasta las últimas consecuencias porque no la invitaron al ‘Pizza Friday’, dinámica de los trabajadores donde departen un rato al son de una pizza y al cual, según ella, no la convidaron por acusar a un superior de acoso sexual.

Car dealer receptionist wins £23k payout after bosses excluded her from ‘Pizza Fridays’ https://t.co/pTZ9OyfLS3 — Jimmy RevJim Olsen (@mybuddyjimmy) May 12, 2021

En la audiencia se conoció que la mujer trabajaba como recepcionista en el concesionario desde el 2014, pero en el 2018 decidió presentar una queja por el bajo salario que recibía, el horario laboral y de paso la discriminación sexual de la que supuestamente era víctima.

De esta manera y como método de venganza, según cita el medio, su jefe decidió dejarla de invitar a los ‘Pizza Friday’, pero la jugada le salió al revés, ya que la empleada emprendió una demanda que le costó a la compañía un total de 23.000 libras esterlinas, cifra que alcanza los 120 millones de pesos colombianos.