El Esperminador: sujeto tiene 78 hijos y está esperando 13 más

Ari Nagel de 44 años se ha ganado el apodo de ‘The Esperminator’ o El Esperminador (como lo quiera llamar) después de revelar que tiene 78 hijos y ahora está esperando 13 más.

MAMACITAS

Eso sí, Nagel no es un hombre del común, es un donante de esperma, pero el sobrenombre no lo obtuvo gratis, ya que este donante es tan eficaz gran porcentaje de su esperma ha ayudado a decenas de mujeres en lograr su sueño de convertirse en mamás.

En recientes entrevistas Ari Nagel ha dejado claro que su objetivo es hacer felices a las las familias que carecen de hijos, ya sea por problemas de fertilidad o cualquier otro motivo. De hecho, también asegura que el dinero no es un problema para realizar su trabajo, ya que muchas veces ha donado su esperma sin obtener nada a cambio.

They call him ‘The Sperminator’. Meet Ari Nagel, a father to 80 kids with another 12 on the way 👶🏻 pic.twitter.com/k2yEuuE7DQ

— The Morning Show (@morningshowon7) March 11, 2021