FOTOS: el reencuentro de los personajes de ‘Volver al futuro’

El pasado lunes, los asistentes a la convención anual de cultura pop Awesome Con en Washington D.C., EE.UU., se sorprendieron con el reencuentro de Michael J. Fox y Christopher Lloyd, protagonistas de la trilogía de ‘Volver al futuro’.

‘Marty McFly’ y ‘Doc’, como se llamaban en las películas, se volvieron a encontrar después de 36 años del estreno de la primera entrega; sin embargo, su look ahora es totalmente diferente, ya que cuentan con 60 y 82 años respectivamente.



Los fanáticos aprovecharon la oportunidad durante el evento que tuvo lugar el 20 y el 22 de agosto para tomarse fotografías con Fox y Lloyd, al igual que posaron al lado del legendario DMC DeLorean que se robó todas las miradas.

Las instantáneas rápidamente se viralizaron en redes sociales, donde miles de fanáticos compartieron sus mejores poses al lado de ‘Marty McFly’ y ‘Doc’, quienes marcaron varias generaciones con la trilogía de películas que creó un movimiento por sus icónicos atuendos, dispositivos y demás.

Ya’ll. I did it. I met two of my favorite people on this earth. They signed my hoverboard..

AND MICHAEL J FOX WINKED AT ME AND I’M STILL NOT OK 😭❤️❤️‍🔥 pic.twitter.com/mjghKtkIWi

— ➠ 𝗛ҽყ 𝗠c𝗙Ɩყ ➠ (@OUTATIME_RP) August 23, 2021