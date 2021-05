(VIDEO) Perro ayuda a su dueño a parquear su carro y se vuelve viral

Los videos virales cada vez cogen más fuerza en las redes sociales, y más si son de animales; como el caso de un perro golden retriever que se volvió tendencia en Twitter por ayudarle a su amo a parquear el carro en reversa.

En las imágenes se ve a la mascota sentada sobre su parte trasera, mientras que con su pata delantera le indica al conductor que avance hacia atrás. Posteriormente, cuando el dueño finalmente llega al límite del estacionamiento, el perro le ladra para avisarle que se detenga.

“El mejor sensor de ladridos que puedas conseguir”, se lee en la publicación compartida por la cuenta @humorandanimals, donde cientos de internautas reaccionaron al video que muchos catalogaron como “tierno“, al igual que admiraron la “inteligencia” del canino.



the best barking sensor you can get pic.twitter.com/Lyz8uyW0nY

— Humor And Animals (@humorandanimals) May 19, 2021