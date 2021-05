Perro de un narcotraficante olfateó de más y lo delató con la policía

Un perro delató a su dueño narcotraficante cuando la policía del municipio de Barra do Garças, en Brasil, realizaba un operativo.

Como se puede ver en un video del medio Globo, la mascota, de raza pinscher, olfateó y ayudó a la policía a encontrar la caleta donde se encontraba el dinero del narcotraficante.

El dinero estaba enterrado en el jardín de la casa del delincuente, según las autoridades locales en el escondite también había droga.

Ahora el pinscher tendrá una vida diferente, mientras que su dueño fue llevado a la cárcel por varios delitos, entre los que están narcotráfico y porte ilegal de armas.

