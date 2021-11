Paren todo porque The Matrix Resurrections revela su deslumbrante póster

Matrix Resurrections reveló el póster con el que será reconocida a nivel mundial después de anuncia la cuarta parte de la sega, una manera de darle continuidad a la historia de Neo en una de las franquicias de la ciencia ficción más importantes del cine.

Con el nuevo póster revelado, podemos ver que en la cabeza estarán Neo, Trinity y Morfeo, encarnados por Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss y Yahya Abdul-Mateen II, quien se suma al elenco en esta oportunidad.

El nuevo póster de 22 de ‘The Matrix Resurrections’ desató una locura entre los fanáticos de la saga que ya esperan para ver la cuarta entrega.

Eso si, nos preparamos para más revelaciones que irán surgiendo de aquí al próximo 22 diciembre de 2021, día en el que se estrenará The Matrix Resurrections.

¿Qué tal el póster?

Step back into the Matrix with this new poster for The Matrix Resurrections. Watch it in theaters and on HBO Max* this Christmas. #TheMatrix pic.twitter.com/85le51WcRg

— The Matrix Resurrections (@TheMatrixMovie) November 17, 2021