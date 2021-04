Oscar 2021: listado de todos los ganadores de los premios de la Academia

Este domingo 25 de abril se llevó a cabo la edición número 93 de los Premios Oscar, una ceremonia que reunió lo mejor del séptimo arte en lo que corrió el último año.

Rockactividad

La película “Nomadland” fue la gran ganadora de la noche, desde ser la mejor película de los Premios Oscar, hasta su directora, Chloé Zhao, quien se convirtió en la primera mujer asiática en llevarse el premio a la mejor directora y la segunda mujer en llevarse la estatuilla en toda la historia de la premiación.

La gala tuvo un aforo imitado de invitados dentro de la ceremonia, además, parte de los nominados, recibieron su premio desde la distancia, cambiando la tradicional entrega a la que estamos acostumbrados.

¿Qué Tal Esto?

Pero vamos a ver de una vez el listado de los ganadores de los Premios Oscar 2021.

Mejor película: Nomadland

Mejor dirección: Chloé Zhao – Nomadland

Mejor actriz protagonista: Frances McDormand – Nomadland

Mejor actor protagonista: Anthony Hopkins – “El padre”

Mejor actriz de reparto: Yuh-Jung Youn – Minari

Mejor actor de reparto: Daniel Kaluuya – “Judas y el mesías negro”

Mejor guion original: Emerald Fennell – Promising Young Woman (“Hermosa venganza” o Una joven prometedora”)

Mejor guion adaptado: Christopher Hampton, Florian Zeller – “El padre”

Mejor película internacional: Another Round (“Una ronda más”) – Dinamarca

Mejor película animada: Soul – Dana Murray y Pete Docter

Mejor largometraje documental: My Octopus Teacher (“Mi maestro el pulpo”) – Pippa Ehrlich, James Reed y Craig Foster

Mejor dirección de fotografía: Erik Messerschmidt – Mank

Mejor diseño de producción: Donald Graham Burt y Jan Pascale – Mank

Mejor banda sonora: Soul

Mejor canción original: Fight for you, de “Judas y el mesías negro”

Mejor edición: “El sonido del metal”

Mejor maquillaje: “La madre del blues”

Mejor vestuario: “La madre del blues”

Mejor sonido: “El sonido del metal”

Mejor corto de acción: Two Distant Strangers

Mejor corto animado: If Anything Happens I Love You

Mejor corto documental: Colette

Mejores efectos visuales: Tenet