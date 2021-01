La Rosa de Guadalupe ya tiene capítulo de Only Fans y llegan buenos vientos

No podría faltar el drama que por años ha caracterizado a La Rosa de Guadalupe como una de las novelas mexicanas más pintorescas de la televisión, por que aprovechando el tema de Only Fans, decidieron abrirle un espacio a este nuevo servicio.

De la misma manera en la que La Rosa de Guadalupe realizó su propio capítulo de TikTok, al que le pusieron ‘ClicCloc’, pues para esta oportunidad la creatividad no pasó por alto, así que al episodio de Only Fans lo llamaron Only Friends.

¿Y esta rosa?…

El capítulo cuenta la historia de un joven que a falta de oportunidades laborales, decide abrir una cuenta de Only Friends para generar ingresos. Tal y como pasa en la vida real alejado de toda clase de viento que pegue en la cara, la plataforma ha generado cualquier cantidad de polémica debido al contenido que se ve allí adentro.

Ahora, los memes no se hicieron esperar, por lo que el capitulo fue compartido para ver de la manera más dramática lo que sucede con Only Fans, u Only Friends, como le quieran llamar.