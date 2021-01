Futbolista inglesa deja las canchas para debutar en OnlyFans

Madelene Wright es una futbolista inglesa que hacía parte de Charlton Athletic W.F.C., sin embargo, fue despedida luego de que se difundiera un video publicado en Snapchat donde la deportista tomaba champaña y al mismo tiempo conducía.

El equipo tomó la decisión de despedirla ya que su comportamiento fue considerado como mal ejemplo. Recién despedida, la mujer acudió a sus redes sociales para reflexionar sobre el tema y expresó que “de los errores se aprende”.

Luego de su despido, Madelene no recibió ninguna oferta de otro club profesional. Aunque no se sabe sí fue por esta razón, la deportista empezó a publicar contenido en Only Fans. Su popularidad creció gracias al escándalo que protagonizó.

En sus redes sociales suele promover su cuenta de Only Fans, la cual tiene un valor de 33 libras esterlinas mensuales, aproximadamente 150.000 pesos colombianos.

