OnlyFans: conozca las diez cuentas que más facturan en la plataforma

OnlyFans es una de las diferentes opciones que tiene internet para generar ingresos vendiendo contenido explícito y para adultos. Los usuarios de esta red social comparten imágenes y videos, en su mayoría desnudos. Quienes quieran ver tendrán que pagar una suscripción que siempre varía. El dueño del contenido se queda con el 80% de las ganancias y la plataforma con el 20%.

El crecimiento de esta red social también se debe a diferentes celebridades que han decidido vender sus desnudos y mucho más en el sitio. Famosos como Mia Khalifa o Bella Thorne son algunos de ellos, por eso la revista británica Grazia reveló una la lista con las 10 cuentas que más facturan en OnlyFans, los números son en libras esterlinas:

