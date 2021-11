Fan pagó billetal por la pandereta con la que Oasis grabó ‘Wonderwall’

Pese a tener una pelea que parece nunca terminar, los hermanos Gallagher dejaron un gran legado con Oasis, banda que los fanáticos sueñan con volver a ver algún día.

Mientras que Liam y Noel dejan sus diferencias atrás, una nueva noticia ha surgido en cuento a la banda, pues resulta que uno de los instrumentos que se usó en la grabación de varios himnos de la banda se ha vendido por una suma realmente sorprendente.

Se trata de la pandereta de Liam, la misma que se usó en la grabación del álbum “(What’s The Story) Morning Glory”, protagonista en canciones como “Wonderwall” y “Champagne Supernova”.

Cuando Oasis terminó con la grabación del disco, en 1995, Nick Brine, ingeniero de sonido, se quedó con el instrumento para guardarlo como un recuerdo.

“Estaba bastante dañado hacia finales de la sesión e iba a ser botado. Pero yo lo pedí”, aseguró el ingeniero para NME.

Battered Liam Gallagher tambourine – that was nearly thrown away – sells for thousands!https://t.co/oZUvt18Zbh@HansonsAuctions pic.twitter.com/H8GIVKmGR1

— Hansons (@HansonsUK) November 2, 2021