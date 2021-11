Pillaron a novia «con las manos en el mozo» dándose besitos el día del matrimonio

El video que fue expuesto en redes sociales fue grabado por el supuesto padrino de la boda, quien encontró a la novia dándose besitos con otro hombre en medio de la celebración de su matrimonio.

El indignado abordó la escena para preguntar qué estaba pasando, sin embargo no obtuvo una respuesta oportuna, y no era para menos, ya que después de la comprometedora evidencia, no hay palabras que sirvan para dar una explicación que los libre de toda culpa.

“Tú sabes exactamente lo que está pasando”, le dijo el exaltado testigo de la escena a la mujer, quien no tuvo palabras para dar una explicación.

“Yo soy el padrino, y ésta es la esposa de mi mejor amigo. ¿Eres el bartender? Excelente”, dice el sujeto reclamando a la mujer, además de enfrentar al sujeto con el que se estaba dando besitos en un lugar alejado de la reunión.

Los comentarios sobre el video no se hicieron esperar, más por la actitud que tomó el supuesto padrino, quien enfrentó a la novia de su amigo “Todos necesitamos un padrino como él”, se lee en redes sociales.