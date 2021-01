VIDEO: mujer olvidó esconder su juguete sexual y salió en pleno noticiero

En redes sociales circula la imagen de Yvette Amos, una ciudadana galesa quien fue entrevistada en el noticiero de BBC Wales. La mujer se volvió tendencia por un llamativo objeto que terminó siendo el protagonista de la transmisión.

La entrevistada estaba hablando en el noticiero sobre la situación de desempleo que viene atravesando el mundo a causa de la pandemia de COVID-19. No obstante, un juguete sexual ubicado en la biblioteca que se encontraba detrás de ella fue percibido por cientos de espectadores, quienes compartieron el pantallazo de la situación a través de Twitter.

“Quizás es el mejor fondo de un invitado en las noticias de la BBC de Gales (…) Siempre revise sus estantes antes de salir al aire”, escribió Grant Tucker, periodista del medio Sunday Times, quien además compartió una fotografía del momento:

Perhaps the greatest guest background on the BBC Wales news tonight. Always check your shelves before going on air. pic.twitter.com/RK6GCiFuHk

— Grant Tucker (@GrantTucker) January 26, 2021