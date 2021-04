Noel Gallagher se va contra Alex Turner: “Prefiero tomar bencina antes que escucharlo”

Una vez más Noel Gallagher lanza explosivas declaraciones y esta vez se va contra Alex Turner, líder de los Artic Monkeys.

Si bien cada una de las agrupaciones pertenece a una época distinta de la música, separadas casi por una década entre los 90’s y 2000’s, todo parece indicar que no se la llevan nada bien, y así fue como lo dejó ene videncia el mismo Noel, quien en entrevista con The Independent, no solo dejó en evidencia el poco gusto que siente por la banda de Turner, sino que llegaría a casos extremos a cambio de escuchar su música.

“Esta generación de estrellas de rock se creen geniales. Alex Turner, Miles, Kane y los tipo de Royal Blood. Tiene sus jodidos pantalones apretados y delineador de ojos. Tengo un gato más rockero que todos ellos juntos”, aseguró Noel.

Las declaraciones de Noel coinciden en gran parte con las ya conocidas de Gene Simmons, quien en repetidas oportunidades ha manifestado que “el rock está muerto”, todo lo contrario a lo que opina Tony Iommi, de Black Sabbath, quien da fe a las diversas maneras de hacer rock en la actualidad.