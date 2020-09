Noel Gallagher dice que no se pone tapabocas “y le importa una mi3rd4”

El ExOasis Noel Gallagher habló en una reciente entrevista sobre los protocolos de seguridad que se deben tener en cuenta por estos días para ir a lugares públicos y asistir a toda clase de reuniones, algo que se le hace una “tonteria”.

En entrevista para The Matt Morgan, Noel relató una de las experiencias que tuvo con la “nueva realidad” de portar los elementos de bioseguridad para salir a la calle:

“Iba a ir a Manchester la otra semana y un tipo me dijo ‘¿Puedes ponerte la máscara, porque la policía de transporte subirá y te multará con mil libras? Pero no tienes que ponértelo si estás comiendo”. Contó Gallagher, quien añadió sarcásticamente: “entonces estaba diciendo ‘Oh, claro, este virus asesino que está arrasando en el tren vendrá y me atacará, pero me ves comiendo un sándwich y lo dejo, ¿está almorzando?’”.

Aunque Matt Morgan le aseguró a Noel que el uso del tapabocas previene la proliferación del COVID-19, el músico siguió aferrado a su teoría, por lo que respondió diciendo que “Me importa una mierda. Elijo no usar uno y si contraigo el virus, está en mí, no en nadie más. Si todos los demás coños llevan una máscara, no se la quitaré, y si la tengo, no me la quitarán. Creo que es una tontería”.

Sin duda las declaraciones de Noel dividieron opiniones entre quienes creen que la teoría del músico tiene sentido y quienes lo acusan de “irresponsable”.

¿Usted qué cree?