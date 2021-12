Niño que lloraba por unas entradas de Coldplay fue invitado por la banda con boletas VIP

El ‘Music of the spheres tour‘ tiene a los fanáticos de Coldplay soñando con una entrada para poder volver a verlos. De hecho, en redes sociales se volvió viral un video de un niño que recibe las boletas como regalo de Navidad y, de la emoción, no puede contener las lágrimas.

El video, publicado en la cuenta Mariahdez19, lleva más de 4.8 millones de visualizaciones en TikTok. Aunque el niño tenía sus entradas en una buena ubicación para ver a Coldplay con su familia, horas después recibiría algo inesperado.

La publicación tuvo miles de comentarios, pero el más destacado fue el hecho por la cuenta de Coldplay. Phill Harvey, co-manager de la banda, comentó el video a través de la cuenta oficial del grupo.

«Este video me hizo muy feliz. Por favor ven con tu familia como invitados VIP», expresó Phill pidiéndole los datos para gestionar las invitaciones.

Hoy estoy llorando de la emoción y de la envidia.

Al niño le dan de boletos de Coldplay para Navidad, suben el Tik tok y coldplay comento para invitar a la familia a vip 😭😭😭💜 pic.twitter.com/DcX1HO5LgM — Mar (@MarianaBuenoM) December 27, 2021

Martín, como es el nombre del pequeño, recibió el anuncio horas después. «Martín, te tenemos una noticia: tu tiktok se volvió viral y Coldplay te está invitando a ser invitado especial a su concierto», le dicen al menor que no puede evitar volver a emocionarse y llorar de alegría.