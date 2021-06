Niña de 3 años pidió un pastel ‘triste’ de cumpleaños para no darle a nadie

Una pequeña de tres años se volvió noticia en internet por su particular solicitud sobre el diseño de su pastel de cumpleaños, ya que decidió reflejar una de las escenas más tristes de la película ‘El Rey León’ para conmover a sus invitados.

De acuerdo a las declaraciones del usuario de Twitter, Casey Feigh (@caseyfeigh), quien se encargó de difundir las fotos, su sobrina quiso mostrar la escena en la que muere Mufasa a manos de su hermano Scar, para que los asistentes a su fiesta no le pidieran ni un trozo de torta.

“Todos estarán demasiados tristes para comer el pastel y será todo para mí”, dijo la niña al momento de solicitar el diseño del pastel que refleja una de las escenas más melancólicas de las películas de Disney.

Las intantáneas rápidamente se volvieron virales en la red social, logrando ser reposteadas más de 127 mil veces y acumulando más de 4 mil comentarios de internautas que quedaron sorprendidos con la actitud de la pequeña; algunos, inclusive, dijeron que era algo “preocupante”.

My niece turned 3 today!! She asked for a Lion King cake but specifically the moment where Mufasa dies, because “everyone will be too sad to eat the cake and it will be all for me.” pic.twitter.com/UOatqCUSj0

— Casey Feigh (@caseyfeigh) May 29, 2021