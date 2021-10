Netflix en noviembre: aliste cobijas y prepárese para los estrenos

Llega noviembre, el penúltimo mes del año, y con este mes el aroma a navidad, pero antes de despedirnos del 2021 y tomarnos el tiempo necesario para recibir el 2022, primero vamos por pasos, así que vale la pena mirar detalladamente lo que traerá Netflix para el mes que viene.

Más noticias

Como es costumbre, con la llegada de cada mes los usuarios de plataformas digitales como Netflix comienzan a preguntarse cuáles serán los estrenos que llegarán al servicio streaming, así que vamos con el recorrido para conocer más a profundidad sobre series, películas y documentales que ya vienen en camino.

Más de Netflix

Series que llegan en noviembre a Netflix

Keeping Up with the Kardashians: Temporada 7

Keeping Up with the Kardashians: Temporada 8

Arcane

Big Mouth: Temporada

La reina del flow: Temporada 2

Cowboy Bebop: Temporada 1

Una historia muy real: Temporada 1

Amos del Universo: Revelación – Parte 2

Películas

La familia Claus

Más dura será la caída

¡Qué duro es el amor!

Papá en Noel

Claroscuro

7 prisioneros

Alerta roja

La vida de Kayla

Intercambio de princesas 3

tick, tick…BOOM!

Noche de fuego

Las leyes de la frontera

A dos metros de ti

Rocketman

El transportador: Recargado

El chico que salvó la Navidad

Un castillo por Navidad

El próximo Santa

Documentales

Cazar asesinos

Una película de policías

Rey Tigre: La historia de Doc Antle

La mente, en pocas palabras: Temporada 2

Sogno Azzurro: El camino hacia Wembley

Spookley y los gatitos de Navidad

Ridley Jones: Temporada 2

StoryBots: Laugh, Learn, Sing

Johnny Test y el pastel de carne perfecto

Trolls

Perros en el espacio

El banquete festivo de Waffles y Mochi

Noviembre 24

Robin Robin

Anime

Kuroko no Basket: Último juego

Super Crooks