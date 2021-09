Puente de Portland se llamará Ned Flanders en honor al personaje de Los Simpson

Aparte de predecir el futuro, Los Simpson lo hacen de nuevo: han desatado locura en Portland, donde decidieron inaugurar el paso de un puente, y para hacer una mención al buen vecindario, pues optaron por recurrir al buen vecino de Homero Simpson, Ned Flanders.

Es así como las personas que pasen por encima de la Interestatal 405, de ahora en adelante se encontrarán con el puente Flanders Crossing, que será más conocido como Ned Flanders.

Hace algunos días los funcionarios en compañía de la la comisionada de Transporte, Jo Ann Hardesty, revelaron el nombre del puente con una placa en la que oficializaron el nombre del paso.

Portland has named its new bike/pedestrian bridge the "Ned Flanders Crossing"

Por su parte, el Buró de Transporte de Portland (PBOT), aseguró que este proyecto es resistente a los terremotos, así que fue una total mega obra, tanto el levantamiento como su nombre.

Northwest Portland’s car-free bridge has a new namerino.

Flanders Crossing bridge was officially renamed Thursday morning in honor of the beloved ‘Simpsons’ character Ned Flanders, known best for his piousness, luscious mustache and unflaggingly positive attitude. pic.twitter.com/UQsy8Y8gAX

— The Oregonian (@Oregonian) September 9, 2021