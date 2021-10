Natalia París posa sin brasier y pone a chorrear baba a sus seguidores

A través de su cuenta de Instagram, la modelo colombiana Natalia París publicó dos fotos en las que demostró porqué es una de las mujeres más hermosas y sensuales de nuestro país.

En una de las imágenes, la también DJ posa de espaldas mientras luce un diminuto bikini que dejó al descubierto su cola, que se llevó toda la atención de sus seguidores. En la otra foto, París aparece sumergida en una piscina, mientras tapa sus pechos que están desnudos.

“Nature” y “Time does not exist (en español: el tiempo no existe)”, fueron los mensajes con el que Natalia compartió las fotos, que como era de esperarse pusieron a chorrear baba a los seguidores de la hermosa mujer de 48 años.

