Nandi Bushell ahora sorprende con tremendo cover de Slipknot en la batería

Nandi Bushell, la niña que mostró sus dotes en la batería y hasta retó a Dave Grohl, siguió mostrando su talento y ahora el turno fue para Slipknot.

Nandi, de 10 años, ahora interpretó “Unsainted”, canción original de Slipknot, de su álbum “We Are Not Your Kind” del 2019, donde luce todo su talento, con el que incluso llamó la atención del mismo Jay Weinberg, baterista de la banda.

¡Sí! ¡Soy una aficionada total del metal! Me encantan las maravillosas baterías de Slipknot. Este es mi primer intento con pedales dobles. Estoy tratando de mejorar mi técnica. Esta canción se titula “Unsainted” de Slipknot.”, dijo la pequeña.

Nandi!! You’re unreal! I’m blown away by your passion and energy. Keep shredding on those drums! Next time we roll through your town, give me a shout — you gotta show me how you do that stick flip right there 🤘🏻🥁🔥 https://t.co/5JPvbPoALL

— Jay Weinberg (@jayweinbergdrum) December 26, 2020