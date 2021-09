Sujeto compró casa y encontró una muñeca en una pared con espantosa nota de muerte

El comprador de la casa, en Walton, Liverpool, sospechó de lo que pasaba en su nuevo hogar gracias a un pequeño orificio que se escondía en una de las paredes.

Al fijarse bien e investigar profundamente lo que había en la pared, se dio cuenta que detrás se escondía una muñeca con un mensaje escrito en una hoja de papel, toda una escena de película de terror.

Jonathan Lewis, de 32 años, recibió las llaves de su nuevo hogar, y en un recorrido por el interior de la casa, se percató que había un cable que conducía a una pared, pero a cambio de un enchufe, había un orificio, así que decidió golpear el muro para saber qué había detrás, según contó Echo.

La muñeca que se escondía detrás del yeso tenía un escrito bastante alarmante, donde sus palabras no dejaron de causar terror.

“Estimado lector/nuevo dueño de la casa ¡Gracias por liberarme! Me llamo Emily. Mis dueños originales vivían en esta casa en 1961. No me agradaban, así que tuvieron que irse. Todo lo que hacían era cantar y divertirse. Fue repugnante. Apuñalarlos a muerte fue mi elección, así que espero que tengas cuchillos. Espero que duermas bien”, decía el escrito.