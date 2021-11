Mujer vende artículos en redes sociales y manda pullas a su ex en la descripción de la oferta

Marina Schwarcz es la mujer que se volvió viral en redes sociales después de poner en venta algunos artículos con los que manda mensajes a su ex.

La mujer de 43 años, quien vive en La Reja, provincia de Buenos Aires, Argentina, encontró algunos objetos cuando estaba en medio de su mudanza, así que decidió poner en venta los artículos en redes sociales, pero lo curioso fue su particular manera de realizar la publicación.

Usuarios de Facebook sacaron captura de pantalla y concedieron con las publicaciones de marketplace, donde puso en venta una mesa, una nevera y una cama.

“Espantosa mesa antigua que me regaló mi ex. Traída de Finlandia. Al pedo. De Moreno era más linda”, se lee en una de las publicaciones de la mujer.

Después llegó la venta de la nevera: “Vieja, fría y oxidada heladera, como mi ex”, se lee en parte de la descripción: “Estuvo siempre vacía, el caradura no colaboraba ni con los hielitos. Si se trata de frío está de 1000 puntos. Estando a su lado no vas a saber lo que es el calor. Al lado de mi ex digo. Le funciona de 10 el motor (no como a él). Cuadrada pesada y antigua (como él). Escucho ofertas razonables por la heladera. A él te lo entrego gratis”.

Y cerró con la publicación de la venta de la cama:

“Irrecordable cama que jamás supo lo que era la acción” y agregó: “No te incluyo a mi ex porque te vas a cagar de angustia. Lo más salvaje que vio está cama fue a mi gato. Está reforzada. Al pedo. Porque el único salto encima que sufrí fue cuando pateó la puerta con el dedo chiquito. Y yo como boluda toda emocionada. Lo bueno es que de ancho tiene 1.60m., así que cuando el inservible sigue sin darte bola tenés espacio para irte a la otra punta y ni se rozan los piecitos”.