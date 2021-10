Mujer deja que su esposo tenga relaciones con su mamá y su hermana para llevar un matrimonio feliz

A través de TikTok se conoció esta historia que sorprendió a más de un usuario de la red social, y no es para menos, pues Madi Brooks, la protagonista, expuso su mentalidad sobre las relaciones y su manera de llevar un “buen matrimonio”.

La mujer aseguró que tanto ella como su mamá son “swingers”, así que no le ven problema en compartir a su esposo, quien tiene la libertad de acostarse con su suegra cuando su esposa no puede o no quiere.

“Mi madre y yo somos swingers y es genial ¿sabes por qué? Porque cuando no tengo ganas mi mamá se puede ocupar de mi esposo. Dejo que mi marido la tenga un par de veces a la semana”, aseguró la mujer, quien además incluyó a su hermana en esta relación.

Según medios locales, Madi Brooks habría detallado que sus papás manejaron una relación igual, así que creció con un modelo de relación abierta, por lo que para ella es totalmente normal compartir a su esposo con su mamá y su hermana, además, todo se queda en familia.

Los videos donde Madi explica un modelo matrimonial feliz desataron decenas de comentarios donde aprueban y rechazan la manera cómo lleva su relación.