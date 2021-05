Disney reveló la primera imagen de Monsters At Work, la nueva serie animada

Ya revelaron el primer vistazo de lo que será la próxima apuesta de Disney, se trata de Monsters At Work, una producción que pertenece a Monsters Inc, y que traerá de vuelta a los monstruos más inocentes de todo el universo Pixar.

En esta nueva producción se contará la historia de lo que pasará después en la planta de energía en la que Mike y Sulley dominan en mercado gracias a ser el equipo más solvente de toda Metrópolis.

En la primera imagen revelada se ven los nuevos personajes que veremos en la entrega que estará disponible a partir del 2 de julio en Disney+.

“Aquí hay un adelanto de algunos de los nuevos personajes de nuestra próxima serie.#MonstersAtWork estrenando en #DisneyPlus el 2 de julio! ¡No puedo esperar a que todos lo vean!!

Here’s a sneak peek at some of the new characters from our upcoming series #MonstersAtWork premiering on #DisneyPlus on July 2nd! Can’t wait for everyone to see it! pic.twitter.com/i9O04jOjdL

— Stephen Stanton (@Stephen_Stanton) May 12, 2021