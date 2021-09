“No me voy a divorciar”: modelo se casa con ella misma y se vuelve viral

La ‘sologamia‘ sigue cogiendo fuerza en todo el mundo después de que la reconocida modelo Adriana Lima de Brasil decidiera casarse consigo misma. Ahora, una de sus colegas identificada como Cris Galêra decidió seguir su ejemplo y contraer matrimonio con ella misma.

“¡Sí, gente, es verdad! Me subí a la ola de Sologamia y decidí casarme ¡Estoy celebrando mi amor propio y quiero inspirar a otras mujeres a exaltar su autoestima! ¿Alguna vez te has preguntado si esta moda se pone de moda? Jaja”, expresó la mujer en su cuenta de Instagram, donde compartió diferentes fotografías de ella vestida de novia frente a una iglesia.

De acuerdo a las declaraciones de la modelo, aparentemente la noticia de su casamiento tuvo repercursión no solo en su país, sino también en todo el mundo, por lo que ha recibido “miles” de propuestas de matrimonio por parte de hombres y mujeres. “Es una pena, porque no me voy a divorciar pronto (…) Ahora quiero que todos me feliciten”, puntualizó.

Cabe recordar que la ‘sologamia’ es una tendencia que viene cogiendo fuerza desde hace varios años, la cual consiste en que la persona se case con ella misma para fortalecer el amor propio.

Acá están las fotos del matrimonio de la modelo: