Supuestos protagonistas recrean famoso meme diez años después y las redes explotan

Si existe algo capaz de alivianar cualquier situación, es un buen meme, uno de los fenómenos que patrocinan las redes sociales con su existencia.

eso si, con el paso de los años, los memes, como cualquier tipo de contenido, también se han visto obligados a mantenerse en actualización, así que los memes que vemos en la actualidad quizá no son los mismos con los que reíamos hace 10 años.

Y es por esta razón que en redes sociales han revivido uno de los memes más virales de los últimos tiempos: se trata del meme conocido como “novio distraído”, juna fotografía que data del año 2015, y que según la información de el Heraldo México, fue tomada por el fotógrafo español Antonio Guillem.

Ahora, el usurario John O’ Connell ha compartido una imagen que se volvió viral en redes sociales gracias a la versión que hicieron del meme, y que rápidamente los usuarios creyeron que se trataba de una versión original, pero todo terminó siendo un gran cosplay.

Aunque no lo crea, los memes tiene su parte seria e investigativa, así que la cuenta de Twitter Know Your Meme profundizó en la imagen que dividió opiniones, señalando que la imagen pertenece a una exposición de “Two Decades of Memes” en el Museo de la Imagen en Movimiento, años 2018 en Nueva York, lo que deja claro que no son los mismos actores del meme original.

This photograph is of @UlkuGuneysu, @charlietodd and @Codylindquist taken at our “Two Decades of Memes” exhibit held at the @MovingImageNYC in Sept 2018. They are not the stock photo models from the original “Distracted Boyfriend” photograph. https://t.co/x3L7OdJEDw

— Know Your Meme (@knowyourmeme) March 13, 2021