Una nueva versión de ‘Mi Pobre Angelito’ se estrenará en noviembre

Después de confirmarse el reboot de ‘Mi Pobre Angelito’, Disney confirmó la fecha de estreno, además del elenco que conformará esta nueva versión.

La fecha escogida es el 12 de noviembre y será estrenada en la plataforma Disney +. Por otro lado, se reveló que estarán Kenan Thompson, Pete Holmes, Ally Maki, Timothy Simons, Ally Maki, Ellie Kemper, Rob Delaney, Archie Yates y Chris Parnell.

Muchos preguntan si Macaulay Culkin, el Kevin McCallister original, aparecerá. Pero esto no ha sido confirmado por parte de Disney.

Three months until we’re #HomeSweetHomeAlone. The all-new Original Movie starts streaming November 12 on #DisneyPlus and stars Ellie Kemper, Rob Delaney, Archie Yates, Aisling Bea, Kenan Thompson, Tim Simons, Pete Holmes, Devin Ratray, Ally Maki, and Chris Parnell. pic.twitter.com/kXhI7qzAk5

— Disney+ (@disneyplus) August 12, 2021