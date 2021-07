Mujer tuvo tres hijos y los bautizó Metallica, Slayer y Pantera

El fanatismo que muchos sienten por un músico o agrupación puede ser tan grande que desconoce límites, y hasta los hijos podrían ser quienes reflejen la admiración por la música, como es el caso de una mujer en Nueva Zelanda, quien tiene su top tres de bandas favoritas.

La mujer, quien es gran fanática de Metallica, Slayer y Pantera, reflejó su amor por el metal en sus tres hijos, a quienes los bautizó con el nombre de las agrupaciones.

El encargado de dar la noticia fue David Farrier, a quienes algunos reconocen por el documental de Netflix, ‘Dark Tourist’:

“Me enorgullece informar que una madre neozelandesa ha llamado a sus hijos Metallica, Pantera y Slayer”, aseguró Farrier, quien añadió “Ella me dijo: ‘No es fácil criar a tres de las bandas más pesadas’”.

De paso Farrier se contactó con Jeff Montgomery, registrador de Nueva Zelanda, para saber si era posible bautizar a los niños con nombres de bandas, y su respuesta fue:

“No hay restricciones para poner a los bebés nombres de bandas o álbumes, siempre que la palabra utilizada no se considere generalmente ofensiva o no se parezca a un rango o título oficial”.

thread 1/4: proud to report that a new zealand mother has named her children metallica, pantera and slayer. she told me "it’s not easy raising three of the heaviest bands": https://t.co/kiXGTrr60A

thread 2/4: i become a bit suspicious when she also included @metallica's best album "…and justice for all" in her kid's name too, but new zealand's registrar-general seems to confirm it's a real thing: pic.twitter.com/1jOy5AUWxT

— David Farrier (@davidfarrier) July 7, 2021